شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال اليابان يلغي مراسم استقبال الإمبراطور للعام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألغت وكالة البلاط الإمبراطوري الياباني حدثًا عامًا لاستقبال العام الجديد، كان من المقرر أن يحضره الإمبراطور ناروهيتو وأفراد عائلته اليوم الثلاثاء، في أعقاب الزلزال الكبير الذي ضرب مقاطعة إيشيكاوا والمناطق المجاورة.

وقالت الوكالة يوم الاثنين إنها قررت، بناء على توجيهات الإمبراطور والإمبراطورة ماساكو، عدم المضي قدمًا في حدث طوكيو مراعاة للأضرار الناجمة عن الزلزال، وفقًا لوكالة كيودو للأنباء.

وخلال الحدث السنوي، يقدم أفراد العائلة الإمبراطورية التهاني بالعام الجديد للمهنئين، ويلوحون لهم من وراء زجاج شرفة في القصر الإمبراطوري في العاصمة.

وفاة 13 على الأقل

وارتفع عدد ضحايا الزلزال إلى 13 شخصًا على الأقل، من بينهم 7 ضحايا في مستشفى واجيما البلدي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو نقلًا عن مسؤولي المدينة.

وفي مدينة واجيما بفي مقاطعة إيشيكاوا التي تضررت بشدة، اشتعلت النيران في أكثر من 100 مبنى في أحد الأحياء، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية.

وقالت الحكومة إنه يجري إيواء نحو 1000 شخص في قاعدة للقوات الجوية في واجيما وتزويدهم بالبطانيات والمياه والغذاء.