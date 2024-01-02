يشجع الاستثمار وينهي الفقر.. نص كلمة رئيس "النواب" بشأن "حوافز الهيدروجين الأخضر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة، اليوم الثلاثاء، قبل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة؛ بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وقال جبالي: يأتي مشروع القانون المعروض على حضراتكم بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، في إطار التزام الدولة الدستوري بتشجيع الاستثمار ودعم محاور التنافسية، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل، والقضاء على الفقر، وصولاً إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة، والتي تشكل في مجموعها غاية كل نظام اقتصادي، فضلاً عن التزام الدولة الدستوري بنص المادة (32) بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها.

وأضاف رئيس مجلس النواب: في هذا السياق كان لمجلسكم الموقر قبيل انتهاء دور الانعقاد الماضي، دور بالغ الأهمية في التعديلات التي تم إدخالها على قانون الاستثمار، في ضوء مخرجات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، والتي كانت تستهدف إزالة كل العراقيل والمعوقات التي تعترض المستثمرين في ممارسة نشاطهم.. وهو ما نسعى جاهدين بعزيمة لا تلين وبإخلاص صادق على مواصلة العطاء بشأنه بما يعود بالنفع على اقتصادنا الوطني ويُسهم في زيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة لكل مواطن.

تابع جبالي: واسمحوا لي في هذا المقام؛ أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس السيسي على توجيهاته بمؤتمر المناخ cop 27 بشرم الشيخ؛ بتوطين مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في مصر، بما يحقق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة ويُسهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة في هذا المجال، ويعمق من مساهمة القطاع الخاص في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني، والتي كان لها عظيم الأثر في سبيل إعداد مشروع القانون المعروض على حضراتكم، والذي يُمثل واجهة مصر الاستثمارية في هذا القطاع.

واختتم رئيس المجلس كلمته، قائلًا: "وختاماً؛ لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى اللجنة المشتركة، برئاسة النائب طلعت السويدي، وكل النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة المشتركة، على المجهود المضني المبذول من جانبهم وعرض كل الأطروحات والأفكار بكل شفافية، والتي تجلت بوضوح نتائجه وآثاره على نصوص المشروع المعروض، آملين من الله عز وجل أن يثبت عزيمتنا وأن يلهمنا سبيل الرشاد؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه".