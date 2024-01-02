شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: قانون الهيدروجين الأخضر طفرة جديدة فى إنتاج الطاقة النظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التغيرات المناخية ألقت بظلالها على دول العالم، ومن ثم الطاقة النظيفة أصبحت أمر ضرورى لا محالة.

وأوضح الفيومى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أن مصر تستهدف أن تكون مركزاً دولياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة "شمسي- رياح"، لافتا إلى أن مؤتمر المناخ ألقى الضوء على ملف الطاقة النظيفة بصورة مفصلة، ومن ثم مشروع القانون المٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، نتائج مؤتمر المناخ.

وفى سياق متصل، قال النائب محمود العزب، إن الهيدروجين الأخضر، أحد مصادر الطاقة النظيفة دون انبعاثات، ويدخل الهيدروجين في العديد من الأنشطة الصناعية، حيث يستخدم في معامل تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات وإنتاج الأسمدة والزجاج المسطح وبعض الأعمال المعدنية و الاختزال المباشر بمصانع الحديد والصلب.

ومازح رئيس المجلس النواب أثناء الجلسة العامة، قائلا: "بعد كدة متاخدوش إجازات طويلة، خلصتوا سلمتوا بما فيه الكفاية كتر السلام مش كويس".

وفى ذات الصدد، أشاد النائب عاطف المغاورى، بمشروع القانون، قائلا:" التشريع تضمن العديد من الحوافز والإعفاءات والضمانات، بهدف الحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وفي نفس الوقت خلق بيئة استثمارية جاذبة جديدة خلال الفترة المقبلة.