طوكيو تعلن مصرع 5 أفراد من طاقم طائرة خفر السواحل

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت شرطة العاصمة اليابانية طوكيو عن مصرع 5 من أفراد طاقم الطائرة التابعة لخفر السواحل الياباني في أعقاب اصطدامها بطائرة ركاب في مطار هانيدا الدولي بطوكيو.

وقالت شرطة طوكيو – بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط - إن 5 من أفراد طاقم الطائرة قُتلوا، وأصيب الطيار بإصابات بالغة.

كان مسؤول بخفر السواحل الياباني قد أعلن أن 6 أفراد كانوا على متن الطائرة والتي كانت تستعد للإقلاع إلى مدينة "نيجاتا" من أجل تقديم المساعدة لمناطق الزلزال.

وأوضحت الشبكة اليابانية أن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية اندلعت بها النيران في مطار هانيدا بطوكيو، ويحاول رجال الإطفاء إخماد الحريق؛ مشيرة إلى إجلاء كافة الأفراد من طائرة الركاب والبالغ عددهم 367 راكبا و12 فرد طاقم بسلام إثر الحادث.

وكانت الخطوط الجوية اليابانية قد قررت وقف كل الرحلات من وإلى مطار هانيدا بالعاصمة طوكيو بعد حادث احتراق الطائرة، وذلك حسبما أوردت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأفاد إعلام ياباني، إن الحريق في مطار هانيدا نجم عن اصطدام بين طائرة الخطوط الجوية اليابانية وطائرة خفر السواحل اليابانية.

وأعلنت شبكة CNN، أنّ الطائرة شوهدت في حالة توقف تام مع فتح مخارج الطوارئ بينما يحاول رجال الإطفاء إخماد النيران.

وأعلنت وسائل الإعلام الياباني، أنّ السلطات اليابانية أجلت عددا من الركاب الذين كانوا على متن الطائرة، وجرى إغلاق جميع مدارج مطار هانيدا في طوكيو بسبب الحادث.