يعود بعضها الى ما قبل الميلاد.. 10 كنوز تم اكتشافها بـ 2023 

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بغداد - ياسين صفوان - ومن العملات المعدنية في اليابان إلى الخاتم الذهبي من العصر البرونزي، مرورا بكنوز مصر الغارقة وسيوف العصر البرونزي في ألمانيا، وغيرها، استعرض موقع "لايف ساينس" قائمة بأثمن الكنوز التي سجلت في العام المنصرم، كالتالي:1- عملات معدنية في اليابانخلال مشروع بناء مصنع شمال طوكيو، انبهر العمال عندما اكتشفوا مخبأ يضم 100 ألف قطعة نقدية مدفونة في الموقع.

وقسّمت مجموعة العملات إلى 1060 حزمة، يعود تاريخها إلى ما بين 175 قبل الميلاد و1265م، وحتى الآن فحص الباحثون 334 قطعة نقدية.

2- معبد تحت الماء في مصر

اكتشف علماء الآثار، خلال بحثهم بقناة قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر، معبدا منهارا جزئيا تحت الماء مليئا بالكنوز.

وانهار المعبد في وقت ما خلال منتصف القرن الثاني قبل الميلاد، وبني للإله المصري القديم آمون، وكشف عن ثروة من "الكنوز والأسرار"، بما في ذلك أدوات الطقوس الفضية والمجوهرات الذهبية وأوعية المرمر.

3- كأس قوس قزح في ألمانيا

عثر الباحثون على كأس قوس قزح عمره 2000 عام، يعود إلى مجموعة من الشعوب الهندية الأوروبية في أوروبا والأناضول بجانب نهر في ألمانيا.

وتحتوي العملة الذهبية على شكل كأس على عنصر تصميم نادر: نجمة رباعية محاطة بأقواس.

4- عملات معدنية في كنتاكي

اكتشف رجل يعمل في حقل ذرة في ولاية كنتاكي، 700 قطعة نقدية من حقبة الحرب الأهلية، تم سكها بين عامي 1840 و1863، إضافة إلى حفنة من العملات الفضية.

5- خاتم ذهبي في ويلز

كان "الخاتم الذهبي اللامع" جزءا من مدفن من العصر البرونزي تم اكتشافه على طول طريق في ويلز.

وعندما قام علماء الآثار بالتنقيب في موقع الدفن، اكتشفوا أيضا مشطا خشبيا يُعتقد أنه الأقدم من نوعه في المملكة المتحدة.

6- سيوف العصر البرونزي في ألمانيا

اكتشفت مجموعة من دعاة الحفاظ على البيئة المتطوعين ما يقرب من 8000 قطعة نقدية من العصور الوسطى وسبعة سيوف من العصر البرونزي، في أثناء العمل في ثلاثة مواقع منفصلة في ألمانيا.

ويعتقد علماء الآثار أن السيوف التي يبلغ عمرها 3000 عام، ربما تم وضعها هناك كجزء من القرابين.

7- ورشة للزجاج في التشيك

اكتشف علماء الآثار أقدم ورشة زجاج معروفة شمال جبال الألب، ويعتقدون أنها ربما كانت تستخدم لأغراض طقوسية.

واحتوت ورشة العمل التي يبلغ عمرها 2300 عام، على عدد من العناصر الزجاجية والعنبر الجاهزة والكاملة، بما في ذلك الخرز والأساور، بالإضافة إلى 2000 قطعة نقدية ذهبية وفضية.

8- اكتشاف قلادتين ذهبيتين في إسبانيا

كشف انهيار أرضي في شمال إسبانيا عن قلادتين ذهبيتين مزخرفتين، تم دفنهما منذ حوالي 2500 عام.

واكتشفت القلادة الأولى على شكل حرف C عامل المرافق، في حين تم اكتشاف القلادة الثانية بواسطة كاشف المعادن.

واستنادا إلى الأسلوب والتقنية المستخدمة في صنع المجوهرات، خلص علماء الآثار إلى أن القلائد صُنعت حوالي عام 500 قبل الميلاد، خلال العصر الحديدي في أيبيريا.

9- عملات معدنية في ضريح بوذي

عثر علماء الآثار في باكستان على مجموعة من العملات البرونزية عمرها 2000 عام بين أنقاض ضريح بوذي قديم يعرف باسم "ستوبا".

وترتبط العملات المعدنية والضريح بإمبراطورية كوشان، وهي نظام سياسي بوذي حكم المنطقة منذ القرن الثاني قبل الميلاد تقريبا.

10- عملات نحاسية في بولندا

تفاجأ أحد كاشفي المعادن الذي كان يبحث عن قطع غيار للجرارات في حقل مزارع في بولندا، عندما عثر على كنز مكون من 1000 عملة نحاسية مدفونة تحت التربة السطحية.

وكشفت عمليات الحفر الإضافية عن الطين المكسور (وهو إبريق مصنوع محليا بمقبض واحد وعنق ضيق) يفيض بالعملات المعدنية المسكوكة في وارسو خلال القرن السابع عشر.

يعود بعضها الى ما قبل الميلاد.. 10 كنوز تم اكتشافها بـ 2023

حقق الباحثون اكتشافات أثرية غير عادية خلال عام 2023، مع العثور على كنوز لا تقدر بثمن في مختلف قارات العالم، بعضها يبلغ عمره آلاف السنين

