القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة طولكرم ومخيم نور شمس

اقتحمت قوات الإسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شرقها.

وأفادت وكالة "وفا" بأن "قوة عسكرية كبيرة ترافقها جرافتان، اقتحمت المدينة من مدخليها الغربي والجنوبي، مرورا بميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة، وشارعي السكة ونابلس، وصولا إلى مخيم نور شمس، وسط تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء المدينة وضواحيها ومخيماتها على ارتفاع منخفض".

​أضافت أن "جنود الجيش الاسرائيلي حاصروا مستشفى الإسراء التخصصي في الحي الغربي، ومستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المنطقة الشمالية الشرقية من المدينة".

كما حاصرت القوات الإسرائيلية مخيم نور شمس من جميع جهاته، بعد أن أعلنت فرض حظر التجول فيه حتى "إشعار آخر" بحسب منشورات ألقتها، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المباني في محيط المخيم، وجبل النصر، وجبل الصالحين، وحارة المسلخ بعد اقتحامها وتفتيشها وإخضاع سكانها للاستجواب.