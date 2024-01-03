عشرات القتلى والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي للمخيمات الفلسطينية

ياسر رشاد - القاهرة - لقى عشرات الفلسطينيين حتفهم، فجراليوم الأربعاء من بينهم أطفال ونساء، إثر تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن القصف الإسرائيلي تمركز وسط وجنوب قطاع غزة، بالتزامن مع شن أحزمة نارية.

وحسب أرقام وزارة الصحة في غزة، قتل أكثر من 22 ألف وأصيب عشرات الآلاف، من جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويأتي استمرار القصف في أعقاب اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري، في ضربة بطائرة مسيّرة في بيروت ليل الثلاثاء.

والعاروري (57 عاما) أول قيادي سياسي بارز لحركة حماس يتم اغتياله، منذ شنت إسرائيل هجوما شرسا جوا وبرا وبحرا على الحركة قبل ما يقرب من 3 أشهر.

ولم تؤكد إسرائيل أو تنف تنفيذ الاغتيال، لكن المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري قال إن القوات الإسرائيلية في حالة جاهزية مرتفعة ومستعدة لأي احتمالات.

وأجاب ردا على سؤال من مراسل عن تقارير اغتيال العاروري: "أهم شيء نقوله الليلة هو أننا في حالة تركيز، ويبقى اهتمامنا منصبا على قتال حماس".