تنديدًا باغتيال صالح العاروري .. إضراب شامل بمُحافظات الضفة بدعوى من فتح

ياسر رشاد - القاهرة - عمّ الإضراب الشامل مُحافظات الضفة الغربية اليوم، الأربعاء، تنديدًا باغتيال القيادي في حركة "حماس" صالح العاروري، وبجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، والضفة الغربية.

وشلّ الإضراب، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، الذي دعت إليه حركة التحرير الوطني "فتح" والقوى الوطنية والإسلامية - مناحي الحياة كافة، وأُغلقت الجامعات، والبنوك، والمحلات التجارية.

وفي مدينة القدس المحتلة، اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين من الدخول إليه.