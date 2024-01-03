رئيسي: ندين جريمة اغتيال الكيان الصهيوني للعاروري الذي كان مقاتلًا بارزًا ودافع عن حقوق شعبه

أعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، عن ادانته "جريمة اغتيال الكيان الصهيوني لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري الذي كان مقاتلًا بارزًا ودافع عن حقوق شعبه".
وبحسب ما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية، فقد أشاد رئيسي بدور العاروري في مقاومة إسرائيل والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
إلى ذلك، اعتبر في ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني في 2020، أنّه سليماني "تحول إلى مدرسة بإخلاصه ونضاله ومقاومته".
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