شركة "بي واي دي" الصينية أطاحت بـ"تيسلا" الأميركية في سوق السيارات الكهربائية نهاية 2023

تفوّقت شركة "بي واي دي" BYD الصينية لصناعة السيارات على منافستها الأميركية "تيسلا" Tesla إثر تسليمها عدداً أكبر من السيارات الكهربائية في الربع الأخير من عام 2023 في جميع أنحاء العالم، وسط توقعات بحفاظها على مركز الصدارة هذا بفضل دعم قوي من السلطات الصينية يعزز السوق المحلية.

وأعلنت الشركة الأميركية أنها سلمت 484 ألفاً و507 سيارات كهربائية في الربع الأخير من 2023، ما يضعها لأول مرة في المركز الثاني خلف "بي واي دي".

وتُعد "بي واي دي" ("بيلد يور دريمز" أي "إبنِ أحلامك")، من أبرز العلامات التجارية للسيارات الكهربائية في الصين. وتوقفت المجموعة عن إنتاج السيارات ذات محركات الاحتراق عام 2022 للتركيز على الطرازات الهجينة والكهربائية.

وسلّمت "بي واي دي" 526 ألفًا و409 سيارات كهربائية بين تشرين الأول وكانون الأول 2023، وفق حسابات أجرتها وكالة فرانس برس بالاستناد إلى بيانات نشرتها المجموعة الصينية.

ولم تعلّق تيسلا على سؤال لوكالة فرانس برس حول هذا الموضوع.

في المقابل، احتفظت المجموعة الأميركية بمركز الصدارة على صعيد العام بأكمله، مع تسليمها 1,81 مليون مركبة حول العالم (بارتفاع نسبته 38% خلال عام واحد)، فيما سلمت شركة "بي واي دي" 1,57 مليون مركبة (بارتفاع نسبته 73%).

وذكر مدير "غلوبال داتا" نيل سوندرز لوكالة فرانس برس أنّه "تتمتع شركة بي واي دي بميزة هيكلية تتمثل في أن جزءا كبيرا من توسعها يستفيد من الدعم القوي للغاية من الحكومة الصينية للسيارات الكهربائية".

وأشار إلى أن "هذا يساعد على تعزيز الطلب المحلي الذي بدوره يعزز مكانة بي واي دي في سوق التصدير".

ووفقا له، فإنّ تيسلا "تظل لاعبا رئيسيا في سوق السيارات الكهربائية"، لكن المجموعة "ستواجه منافسة أكبر بكثير من الصين هذا العام".

وخلال عرض نتائج الربع الثالث في 18 تشرين الأول، أشارت تيسلا إلى أنها تريد زيادة الإنتاج "في أسرع وقت ممكن".

وبدأت المجموعة نهاية تشرين الثاني وبعد طول انتظار، تسليم مركبات "سايبرتراك"، وهي شاحنات صغيرة كهربائية ذات هيكل استشرافي تم الكشف عنها في تشرين الثاني 2019.