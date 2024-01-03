ارتفاع عدد قتلى انفجارين بإيران إلى 73 شخصًا

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ)

ارتفع عدد القتلى إلى 73 شخصًا ونحو 170 جريحًا بعد انفجارين مدمرين وقعا اليوم الأربعاء، في ذكرى وفاة اللواء الإيراني قاسم سليماني في مسقط رأسه بمدينة كرمان، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأورد التلفزيون الرسمي في طهران الأربعاء: "قتل ما لا يقل عن عشرين شخصا في الحادث" الذي وقع قرب مسجد صاحب الزمان في محافظة كرمان بجنوب الجمهورية الإسلامية حيث يرقد القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري.

وأعلن التلفزيون الرسمي بداية عن سماع دوي انفجار. وفي وقت لاحق، أفاد التلفزيون عن "سماع دوي انفجار ثانٍ" في المكان ذاته.

وأفادت وسائل إعلام في إيران، بأن انفجارات غامضة حدثت في مقبرة بمدينة كرمان، حيث دفن القائد السابق للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وقال رضا فلاح رئيس الهلال الأحمر في إقليم كرمان للتلفزيون الرسمي "فرق الاستجابة السريعة لدينا تقوم بإجلاء المصابين. لكن هناك موجات من الحشود تسد الطرق".