أفاد مراسل "النشرة" في زحلة، عن قطع الطريق عند تقاطع تعلبايا بالاتجاهين أمام مسجد عمر بن الخطاب أثناء مرور موكب عنصر حركة "الجماعة الإسلامية" محمود شاهين تحضيرًا لتشييعه، حيث يُسجّل في هذه الاثناء إطلاق نار كثيف.
وكان شاهين أحد الذين تم استهدافهم مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": إطلاق نار وقطع طريق تقاطع تعلبايا خلال تحضيرات تشييع محمود شاهين الذي سقط باستهداف الضاحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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