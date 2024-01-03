انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي معلومات حول حصول اشكال، في الجامعة اللبنانية الدولية "LIU"، فرع الخيارة في البقاع، حيث أفادت أنباء عن سقوط عدد من الجرحى.

كانت هذه تفاصيل خبر معلومات عن إشكال في الجامعة اللبنانية الدولية- فرع الخيارة بالبقاع وأنباء عن سقوط جرحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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