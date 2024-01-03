انطلاق جلسة بعد الظهر للجنة المال للبت بموازنات عدد من الوزارات والصناديق والهيئات

انطلقت جلسة بعد الظهر للجنة المال والموازنة، في المجلس النيابي، برئاسة النائب إبراهيم كنعان للبت بموازنات عدد من الوزارات والصناديق والهيئات.

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