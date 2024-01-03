توقيف مطلوبين بتهمة إطلاق النار وتجارة المخدرات في الطيبة - قضاء بعلبك

تمكنت قوة من مخابرات الجيش خلال عملية دهم في بلدة الطيبة - قضاء بعلبك من توقيف كلا من "ع. ح. م"، "ع. م. م"، "م. ع. م" و "م. ع. م" المطلوبين بتهمة إطلاق النار وتجارة المخدرات، واقتادتهم إلى أحد المراكز الامنية لاستكمال التحقيقات.

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