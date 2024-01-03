الرئيس الإيراني: الانتقام ممن يقفون خلف الهجوم الإرهابي في كرمان حتمي وقطعي

شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على أنّ "الانتقام ممن يقفون خلف الهجوم الإرهابي في كرمان حتمي وقطعي".
وكان قد أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، أنّ "انفجاريّ كرمان مؤامرة جديدة سترد قواتنا عليها بشكل ساحق وعاجل".
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الطوارئ الإيرانية، عن "ارتفاع عدد ضحايا التفجيرين الإرهابيين في كرمان إلى 103 قتلى و141جريحا"، والذي وقع قرب مرقد القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني، في الذكرى السنوية الرابعة لاغتياله.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية- إرنا عن مصدر مطلع، قوله إنّ الانفجارين في كرمان ناجمان عن تفجير عبوتين عن بعد.
وكان قد أكّد معاون محافظ مدينة كرمان، أنّ "الانفجارين قرب مرقد القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني نجما عن هجوم إرهابي".
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