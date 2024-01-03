المشدد 10 سنوات لعاطل حاز مواد مخدرة وسلاح ناري في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

أصدرت محكمة جنايات بني سويف، برئاسة المستشار عماد نجدي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين يحيى محمد سامي، وجمال حتة، وأمانة سر محمود شعبان العمدة، حكمًا غيابيًا، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "م. ا. ع" عاطل، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، لحيازته موادًا مخدرة وسلاح ناري بدون ترخيص، وألزمته المحكمة بالمصروفات الجنائية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى مداهمة قوات الشرطة لمنزل المتهم بقرية نعيم التابعة لمركز بني سويف، وتبين أن باب مسكنه مفتوح، وما إن شاهد المتهم القوة لاذ بالفرار، فلاحقته قوات الشرطة وتمكنت من إلقاء القبض عليه، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على سلاح ناري "فرد خرطوش" محلي الصنع.

كما عثر في الجيب الأيسر لبنطال المتهم على علبة سجائر بداخلها ثلاث قطع من جوهر الحشيش المخدر، وهاتف محمول، وبمواجهة المتهم بالمضبوطات اعترف بإحرازه المخدر المضبوط بقصد الاتجار، وإحرازه السلاح الناري للدفاع عن النفس وعن تجارته، والهاتف المحمول كوسيلة لترويج المواد المخدرة.