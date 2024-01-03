لجنة المال اقرت موازنة وزارات المالية والاتصالات والصناعة وعدد من الادارات

أقرت لجنة المال والموازنة بعد اجتماعها المسائي، موازنة وزارات المالية والهيئات والمؤسسات التابعة لها والاتصالات والصناعة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والتفتيش المركزي والهيئة العليا للإغاثة.

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