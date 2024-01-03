كنعان: انهينا اعتمادات موازنة 2024 وسنتابع في اليومين المقبلين المواد المعلقة والاحتياطي لنتقدم بتقريرنا خلال الأسبوع المقبل

اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان باننا "انهينا اعتمادات موازنة 2024 وسنتابع في اليومين المقبلين المواد المعلقة والاحتياطي لنتقدم بتقريرنا خلال الأسبوع المقبل"، ولفت الى ان "العجز وهمي في موازنة 2024، وسلفات خزينة الموازنة مقنعةط.

واوضح كنعان باننا "نكافح مشروع موازنة الحكومة الكارثي بتعديلات جوهرية عدم بت ديوان المحاسبة بالتوظيف العشوائي أمر غير مقبول، قلّة الشفافية وقلّة الصراحة، والأرقام غير الحقيقية هي التي أوصلتنا الى ما وصلنا اليه، وكنا قرعنا جرس الإنذار في لجنة المال منذ العام 2009، ولكن لم يحصل الالتزام بتوصيات مجلس النواب إن لجهة الإصلاحات أو لناحية قطوعات الحسابات".

وشدد على انه "من غير المنطقي ان يبقى ملف النفايات لدى وزارة التنمية الادارية بل يجب ان يكون لدى وزارة البيئة، وهذا الاستهتار غير مقبول ولا يجب ان يستمر، ومن المعيب ان يكون في لبنان وزارة للمهجرين فالحرب انتهت منذ عشرات السنين ويجب الانتهاء من هذا الملف والمسألة برسم السلطة التنفيذية".