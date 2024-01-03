وزارة الدفاع الروسية تعلن استعادة 248 جنديا في تبادل للأسرى مع اوكرانيا

اعلنت وزارة الدفاع الروسية استعادة 248 من الجنود الروس في تبادل للأسرى مع اوكرانيا، وذلك للمرة الأولى منذ أشهر عدة.

واوضحت الوزارة الروسية في بيان، بانه "إثر عملية تفاوض معقدة، تمت استعادة 248 عسكريا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها اوكرانيا".

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على نحو منفصل إعادة أكثر من 200 أسير أوكراني من روسيا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتبادل فيها الجانبان عددا من الأسرى على مدار الحرب المستمرة منذ 22 شهرا.