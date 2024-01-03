انت الان تتابع خبر إصابة امام مسجد بطلق ناري في نيوجيرسي الامريكية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وافادت صحيفة نيويورك بوست الأميركية "كان إمام مسجد محمد يستعد لأداء صلاة الفجر، عندما اقترب منه مسلح مجهول وفتح النار عليه خارج المسجد حوالي الساعة 6:15 صباحًا، بالقرب من تقاطع شارع كامدن وشارع ساوث أورانج".واضافت: "لا يزال الدافع وراء إطلاق النار غير واضح، ومن غير الواضح أيضًا ما إذا كان أي طلاب داخل مدرسة كلارا محمد الملحقة في نيوارك كانوا موجودين في ذلك الوقت".

ولا يزال الحادث قيد التحقيق من قبل شرطة نيوارك ولم يصدر أي بيان توضيحي حتى الآن.

