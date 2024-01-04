فقي يدعو إثيوبيا والصومال بالهدوء والاحترام المتبادل

ياسر رشاد - القاهرة - يتابع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، عن كثب التوتر الناتج عن توقيع مذكرة التفاهم بين إثيوبيا ومنطقة الصومال "أرض الصومال".

ودعا موسي، إلى الهدوء والاحترام المتبادل لتهدئة التوتر المتصاعد بين حكومتي جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وجمهورية الصومال الفيدرالية.

وفي هذا الصدد، يحث البلدين على الامتناع عن أي عمل قد يؤدي عن غير قصد إلى تدهور العلاقات الطيبة بين البلدين الجارين في شرق أفريقيا.

وشدد على ضرورة احترام الوحدة والسلامة الإقليمية والسيادة الكاملة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بما في ذلك جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

علاوة على ذلك، أكد الرئيس أهمية الالتزام بأعراف حسن الجوار لتعزيز وتوطيد السلام والأمن والاستقرار.