حبشي: نلتزم حفظ حقوق الأساتذة واستمرارية المدرسة الخاصة ويجب وضع رؤية للقطاع التربوي ككل

اعتبر عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​أنطوان حبشي​، خلال مداخلة بعد اجتماع في مكتب نائب رئيس مجلس النّواب ​الياس بو صعب​ في المجلس، بشأن قانون تنظيم الهيئة التّعليميّة في ​المدارس الخاصة​ والموازنة المدرسيّة، أنّ "مصير إدارة المؤسّسة التّربوية والأهل والأساتذة واحد، والصّراع غير المجدي بينهم يأتي نتيجة تعثّر الدّولة".

وأشار إلى "أنّنا نحاول اليوم التّطرّق إلى مشكلة آنية، ونلتزم فيها حفظ حقوق الأساتذة واستمراريّة المدرسة الخاصّة، مع مراعاة تعديلات على القانون الصّادر وعلى قوانين أخرى، تصبّ في هذا الالتزام لتخفيف التّشنّج الحاصل".

وأكّد حبشي أنّ "حلّ هذه المشكلة الطّارئة، يضعنا أمام حاجة لإعادة وضع رؤية للقطاع التّربوي ككل وتنظيمه بنيويًّا"، معلنًا "أنّنا اتفقنا مع بو صعب على تأليف فريق عمل للقيام بذلك، لتحديث القطاع وتأمين استمراريّته، دون أن يغرق عند كلّ مشكلة أو خضّة".