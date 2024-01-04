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حزب الدعوة يوجه طلبا للحكومة بشأن القوات الأجنبية في العراق

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الحزب في بيان ورد لـ الخليج 365 انه، "نطالب الحكومة العراقية باتخاذ الاجراءات كافة ضد المعتدين، وتحمل مسؤولياتها بهذا الصدد، وتحديد الموقف الوطني والسياسي من وجود القوات الأجنبية تحت أي عنوان على أراضيه".

وأضاف: "الاعتداء على مقر الحشد الشعبي اثم وغير مبرر بعد ان استهدفت طائرة مسيرة مقر الحشد، وأدت الى استشهاد عدد من قياداته، ويعد ذلك انتهاك صارخ لسيادة العراق في قلب عاصمته".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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