حماس تُدين اغتيال أبو تقوى السعيدي في العراق

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت حركة حماس الاعتداء على أحد المقار في العراق، الذي أسفر عنه اغتيال أبو تقوى السعيدي.

وقالت حماس، في بيان لها: "ندين الاعتداء الغادر على إحدى المقار الأمنية في العاصمة العراقية بغداد، الذي أدى إلى ارتقاء نائب قائد عمليات حزام بغداد أبو تقوى السعيدي ونعتبره انتهاكًا وتعديًا على سيادة العراق وأمنه، خدمةً للأجندة الصهيونية الرامية لزعزعة الاستقرار في المنطقة".

ونُفذت غارة بطائرة مسيرة استهدفت مقرات لفصائل مدعومة من إيران في العاصمة العراقية بغداد، كما استهدفت سيارة تقل "أبو تقوي السعيدي" أحد قياديي حركة النجباء.

كما أكدت أيضًا استهدافها بطائرة مسيرة قاعدة "حرير" التي تضم قوات أمريكية في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق، وسمع دوي انفجار قرب المطار بمنطقة عينكاوة في محافظة أربيل، مرجحة أن يكون الانفجار ناجمًا عن طائرة مسيرة.