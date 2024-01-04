أوكرانيا تعلن قصف شبه جزيرة القرم

ابوظبي - سيف اليزيد - قال ميكولا أوليشوك قائد القوات الجوية الأوكرانية: إن أوكرانيا هاجمت وحدة عسكرية روسية بالقرب من «يفباتوريا» في شبه جزيرة القرم، اليوم الخميس.

وكتب أوليشوك، على تطبيق تلغرام «شكرا لطياري القوات الجوية وكل من خطط للعملية من أجل تنفيذ عمل قتالي متقن».

وأشار قائد القوات الجوية الأوكرانية إلى لقطة مصورة مأخوذة من وسائل إعلام محلية تفيد بأن الوحدة العسكرية الروسية تعرضت للهجوم.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق اليوم، أن قواتها أحبطت الهجوم الأوكراني.

تتعرض شبه جزيرة القرم، من حين لآخر، لهجمات أوكرانية تنفذ بوساطة طائرات مسيرة وصواريخ وطائرات مقاتلة.