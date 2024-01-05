رئيس الجامعة العربية المفتوحة بمصر: نقدم تعليما متميزا يواكب متطلبات سوق العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

قال الدكتور محمود أبو النصر رئيس الجامعة العربية المفتوحة بمصر، إن الجامعة أنهت استعداداتها وخطة عملها الشاملة لتحقيق أعلى مستوى من الخدمات التعليمية والأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الثاني، معربا عن ترحيبه بأبنائه من الطلاب الجدد.

وذكر أبو النصر أن الجامعة تبذل قصارى جهدها لتوفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب لبدء فصل دراسي ناجح، مضيفا أنه تم إعداد خطة الأنشطة الطلابية وتحفيز الطلاب على المشاركة بها، نظرا لأهميتها في صقل مهارات الطلاب واكتشاف وتنمية مواهبهم، واستحداث آليات تنفيذ خطط النشاط والتواصل مع الطلاب و الاهتمام بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشدد على أن الجامعة العربية المفتوحة تقدم تعليما متميزا يواكب متطلبات سوق العمل والتشغيل، كما أنها تعمل على أن تقدم تجربة تعليمية متميّزة تستند إلى تجديد متواصل في اختصاصاتها المرتكزة على احتياجات سوق العمل، وبتكلفة في متناول الجميع.

وأوضح أن الجامعة توفر للخريجين مستوى تعليميا متميزا ودراسة وفق أعلى المعايير بشهادات معترف بها دوليا، وتتنوع البرامج الدراسية فيها حيث أصبحت قبلة للطلبة المصريين والعرب وغيرهم، مشددا على أن خريجي الجامعة يتميزون بامتلاكهم لمستويات معرفية عالية تجعلهم منافسين أقوياء على المستويات العالمية للترشح إلى مختلف الوظائف والمنافسات الأكاديمية وذلك واضح من شغل الخريجين أماكن متميزة بعد تخرجهم.

وأشار إلى أن طلاب الجامعة يمكنهم الاستفادة من بروتوكولات التعاون والتدريب التي توقعها الجامعة مع المؤسسات والهيئات ومراكز التدريب المختلفة ذات الصلة ، لافتا إلى أن الجامعة تقدم معظم التخصصات الإنسانية والأدبية واللغوية ويتميز معظم أعضاء هيئات التدريس بالخبرات العالية ، كما تقدم نظام الساعات في الدراسة لجميع مراحل البكالوريوس والماجستير.

والجامعة العربية المفتوحة هي جامعة غير هادفة للربح، توجد في تسع دول عربية، وانطلقت بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، حين أعلن عام 1996 مبادرته لإنشاء جامعة عربية مفتوحة ككيان أكاديمي تعليمي غير تقليدي وكمؤسسة تسهم في توجيه التنمية في المجالات العلمية والاجتماعية والثقافية، وتطورت تلك المبادرة في عام 2002 لتترجم على أرض الواقع إلى جامعة متكاملة هي الجامعة العربية المفتوحة التي انطلقت بتعاون مشترك مع الجامعة المفتوحة بالمملكة المتحدة.

كما تقترن كلمة "مفتوحة" باسم الجامعة، نظراً للشراكة بين الجامعة العربية المفتوحة والجامعة المفتوحة بالمملكة المتحدة والتي يحصل الطالب على شهادة منها، بالإضافة إلى المناهج الدراسية ونظم الاعتماد الأكاديمي من الجامعة المفتوحة بالمملكة المتحدة، وكذلك شهادة مصرية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصري.

كما يحصل خريجو الجامعة العربية المفتوحة بمصر على شهادتين إحداهما من الجامعة العربية المفتوحة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية والأخرى من الجامعة المفتوحة بالمملكة المتحدة وتكون حصرية.

وتضم الجامعة العربية المفتوحة بمصر كليات إدارة الأعمال، تقنية المعلومات والحوسبة، اللغات، الإعلام، التصميم الجرافيكي.