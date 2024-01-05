الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يواصل قصف محيط مستشفى الأمل بمدينة خان يونس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي واصلت اليوم، قصف محيط مستشفى الأمل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط جرحى والحاق دمارا في المنازل والممتلكات في المنطقة.

وأفاد بأن طواقم الإسعاف لا تستطيع الوصول إلى مستشفى الأمل ونقل الجرحى والمرضى إليه، لكثافة القصف الإسرائيلي، الذي يترافق معه تحليق مسيرات حربية تطلق النار على كل الفلسطينيين في محيط المستشفى، وجدد دعوته لتدخل دولي عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المستشفيات في قطاع غزة، كما مدفعية وطائرات الاحتلال قصفها المكثف لمخيمات البريج والنصيرات والمغازي، وعزل تلك المخيمات عن جنوب قطاع غزة.