إسرائيل تقصف مناطق عدة في لبنان بالأسلحة المحرمة

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وسائل إعلام لبنانية، إن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف منطقة الحدب في بلدة عيتا الشعب اللبنانية، وتطايرت شظايا الصواريخ على موقع الجيش في المنطقة.

وحلق طيران الاستطلاع الإسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولًا إلى مشارف مدينة صور، مع استمرار إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

وأطلق الجيش الإسرائيلي المدفعية الثقيلة، مستهدفًا أطراف بلدات الناقورة، جبل اللبونة، علما الشعب، طيرحرفا، الضهيرة، حولا ومارون الراس، مستخدمًا أسلحة أخطر للمرة الأولى، خصوصًا القذائف الفوسفورية التي أطلقها على عدد من البلدات الجنوبية.

نشر أفخاي أدرعي، متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر حسابه: "أكملت طائرات سلاح الجو قبل قليل شن غارة في منطقتيْ عيتا الشعب ومجدل زون جنوب لبنان، وتم تدمير سلسلة بنى تحتية لحزب الله إلى جانب نقطة وموقع عسكرييْن عمل منهما مخربو التنظيم".