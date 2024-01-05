المدينة المنورة تحصل على إنذار أحمر بشأن حالة الطقس اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - دعت إمارة المدينة المنورة المواطنين توخي الحذر اليوم الجمعة بعد إطلاق المركز الوطني للأرصاد الإنذار الأحمر لبعض مناطق المدينة المنورة التي ستشهد تقلبات جوية وهطول أمطار غزيرة.

ونشرت الصفحة الرسمية لإمارة منطقة المدينة المنورة بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا، ضرورة إتباع اشاردات الدفاع المدني أوقات التقلبات المناخية وقالت:" الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة المدينة المنورة".

وكان المركز الوطني للأرصاد السعودي أطلق اليوم الجمعة الموافق 23 جماد أخر 1445هـ/5 يناير 2024م، الإنذار الأحمر بشأن الحالة المناخية في بعض أجزاء منطقة المدينة المنورة، خاصة محافظة المهد مطالبة من المواطنين الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود أثناء هطول الأمطار حرصًا على سلامة الجميع.

وأوضح المركز عبر حسابه بموقع "أكس"، أن هناك توقع بهطول أمطار غزيرة يصاحبها أمطار غزيرة رياح شديدة السرعة، وإنعدام في مدى الرؤية الأفقية، تساقط البرد، جريان السيول، صواعق رعدية، مشيرة إلى أن الأنذار ينتهي اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءًا.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، أعلن في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، توقعات باستمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وتمتد إلى المدينة المنورة.

وقال أن حركة الرياح السطحية على البحر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج يصل الى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.