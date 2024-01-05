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أمريكا تستعد لشن حرب على الحوثيين بأسطول طائرات.. حقيقة الفيديو المتداول

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ياسر رشاد - القاهرة -  لاانتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يتضمن مشاهد لطائرات حربية أمريكية، وقيل إنها تظهر استعدادات واشنطن ودول أخرى لشن حرب ضد الحوثيين، بعد التهديدات الصادرة عن الولايات المتحدة وعدد من الدول، للمتمردين الحوثيين في اليمن، ما لم يوقفوا فورًا هجماتهم على السفن في البحر الأحمر.

  وظهر في الفيديو أسطول طائرات حربية، وكأن أميركا اتخذت القرار النهائي، وسيتم الإعلان عن حرب شاملة ضد الحوثيين.

 

إلا أن المقطع مصور في قاعدة عسكرية أميركية في كوريا الجنوبية ونُشر عام 2012.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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