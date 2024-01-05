بالتعاون مع الصحة.. ندوات بمساجد المنوفية بعد صلاة الجمعة حول "الصحة الإنجابية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، تنفيذ مديرية المنوفية نوات مشتركة مع وزارة الصحة بمساجد المحافظة عقب صلاة الجمعة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة.

وقام الدكتور خالد عبد السلام وكيل مديرية أوقاف المنوفية، والشيخ كمال عمار مدير الدعوة وقيادات المديرية والإدارات الفرعية بتنفيذ الندوات علي أرض الواقع بمشاركة أطباء وأئمة المساجد عقب صلاة الجمعة مباشرة.

ولاقت الندوات استحسانا من الجميع وإقبالا غير مسبوق وقد أشاد الحضور بدور وزارة الأوقاف الفاعل في مناقشة القضايا التي تهم الأسرة والمجتمع متمنين تكرارها مرات عديدة.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أعلن تخصيص موضوع خطبة اليوم الجمعة بعنوان "الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل"، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لترشيح عدد من الأطباء للتوعية بأبعاد المشكلة السكانية بالمساجد.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، الاثنين، بأكاديمية الأوقاف بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن هناك تنسيقا مع وزارة الصحة من أجل التعاون لزيادة وعي المصلين بقضايا الصحة والسكان خلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن أن البعض يعتقد أن المشكلة السكانية تتمثل في الجانب الاقتصادي فقط في حين أن الأمر له أبعاد كثيرة مهمة.

وأوضح وزير الأوقاف أن هناك خطة موضوعة لزيادة التعاون بين وزارة الأوقاف والصحة والسكان خلال الفترة القادمة فيما يخص قضية الصحة الإنجابية.