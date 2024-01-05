كيف تحرك سعر الدولار بالسوق السوداء في أسبوع الشهادات الجديدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

شهد سعر الدولار في تعاملات السوق السوداء لتجارة العملة استقرارا خلال تعاملات الأسبوع الجاري عند نفس سعره القياسي يوم الخميس قبل الماضي، وفق ما قاله مراقبون تحدث إليهم الخليج 365.

وسجل سعر الدولار في السوق السوداء- السوق غير الرسمية للمضاربة على العملة- وفق المراقبين، 53 و54 جنيها بزيادة بنحو 23 جنيها عن السعر المتداول في البنوك عند قرب 31 جنيها بنهاية تعاملات أمس الخميس.

وأدى شح الدولار في البنوك إلى توغل عمل السوق السوداء مجددا خلال آخر عامين بسبب زيادة الطلب على شراء الدولار مقابل نقص المعروض.

وشهد الأسبوع الجاري طرح بنكا الأهلي ومصر- ذراعي البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية- أمس الخميس شهادتين أجل سنة بسعر فائدة سنوي 23.5% يصرف العائد شهريا و27% يصرف مع نهاية أجلها ويتم بيعهما بداية من اليوم الجمعة.

ويستهدف بنكا الأهلي ومصر- أكبر بنكين حكوميين على مستوى القطاع المصرفي- من ذلك وجود عائد مرتفع يحفز عملاء الشهادة السابقة التي ينتهي أجلها اليوم ذات الفائدة السنوية 22.5% يصرف العائد شهريا و25% يصرف العائد سنويا، من إعادة حصيلتها في الشهادتين الجديدتين.

وتوقع بعض المصرفيين مع الخليج 365، أن تساعد الشهادتين الجديدتين ذات الفائدة المرتفعة من تحفيز العملاء على الاستثمار في الجنيه بدلا من الدولرة أي اكتناز العملة والإتجار فيها بما يساهم في القضاء على السوق السوداء.