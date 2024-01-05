جثة أسفل عمود كهرباء.. نهاية غريبة للص في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الجمعة، على جثة شخص يشتبه بأنه لص في مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف، بالعثور على جثة لص في مدينة نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة نجع حمادي إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص العثور على جثة لص أسفل عمود كهربائي سقطت عليه قطعة حديد من العمود جاري معاينتها من قبل الجهات المختصة قبل نقلها إلى مشرحة مستشفى بهجورة في نجع حمادي.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.