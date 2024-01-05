باحثة مصرية تتوصل لمادة لتشخيص حالات تسمم الدم لمرضى اللوكيميا الحادة (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

ناقشت كلية الطب جامعة الإسكندرية رسالة ماجستير عن فعالية مادة كيميائية هي "السيترولين" في الدم وكفاءتها في الكشف المبكر عن التسمم الدموي لمرضى سرطان الدم الحاد "اللوكيميا"، ومقارنتها بدلالات التسمم الدموى التقليدية المستخدمة وذلك في دراسة الأولى من نوعها في مصر.

وأثبتت رسالة الماجستير التي ناقشتها الباحثة الدكتورة نرمين يسري علي حسن، فعالية قياس مستوى مادة "السيترولين" في الدم كدلالة مبكرة على حدوث التسمم الدموي في حالات سرطان الدم الحاد "اللوكيميا"، مقارنة بالدلائل التقليدية المعمول بها و هما مستوى بروتين "سي" التفاعلي و"البروكالسيتونين" ما يساعد فى رفع كفاءة نسب الشفاء لدى مرضى سرطان الدم.

وجرى قبول الرسالة التي حملت عنوان تقييم مستويات السيترولين بالدم كمعيار مبكر للتسمم الدموي عند مرضى اللوكيميا الحادة، بدرجة بامتياز في حضور عدد كبير من الأطباء والمهتمين.

واستغرقت الدراسة 4 سنوات وأشرف عليها وناقشها مجموعة من أساتذة أمراض وأورام الدم وزرع النخاع هم الدكتورة داليا أحمد نافع أستاذ أمراض الباطنة بجامعة الإسكندرية، الدكتورة عايدة على نظير أستاذ الأمراض الباطنة بجامعة الإسكندرية، الدكتورة وفاء أحمد النعناعى أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بجامعة الإسكندرية، الدكتور نبيل الحلواني أستاذ الأمراض الباطنة والدكتورة نادية صادق أستاذ أمراض الدم بجامعة الإسكندرية.

وينتشر سرطان الدم الحاد بين الكبار والأطفال لأسباب قد تتعلق بعوامل البيئة، الطفرات الجينية، والتعرض السابق للعلاج الكيميائي، ويرتبط مع التغيرات والطفرات الجينية والالتهابات الفيروسية.