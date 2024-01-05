تسليم 14 عقد عمل بإحدى الشركات لذوي الهمم في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

سلمت مديرية العمل بالبحيرة 14 عقد عمل لذوي الهمم، وذلك للعمل بإحدى الشركات الخاصة في مركز أبو المطامير.

وأوضح السيد شحاتة، مدير مديرية العمل بالبحيرة، إن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لخطة المحافظة بالعمل على دمج ذوى الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال توفير مزيد من فرص العمل الحقيقية واللائقة لهم، والتي تراعى الحد الأدنى للأجور ومتابعة شغل تلك الفرص والتأكد من تمتع الشباب بحقوقهم وواجباتهم التى كفلها لهم للقانون داخل أماكن العمل.

وأضاف أن الأجهزة التابعة للمديرية من مكاتب تفتيش العمل والتشغيل والسلامة والصحة المهنية مستمرة فى توفير ومتابعة فرص العمل لتلك الفئة كدور أصيل لها فى مهام عملها اليومية والدورية.