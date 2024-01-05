شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: الحوار الوطنى نقطة فارقة فى الحياة السياسية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجديد، عن دور الحوار الوطنى فى إثراء الحياة السياسية والحزبية، قائلا: "الحوار الوطنى نقطة فارقة فى الحياة السياسية المصرية، وما تم فى المرحلة الأولى للحوار يعد حصادا كبيرا يدل على مشاركة واسعة من القوى السياسية والاجتماعية وهى ما يقرب من 400 هيئة ومؤسسة".

وأضاف هشام عنانى، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن الحوار فى مرحلته الأولى ضم ما يقرب من 60 حزبا سياسيا وإجمالى متحدثين 2630 متحدثا لمناقشة 1500 مقترح، مما يعنى أنه تمت مناقشة الكثير من القضايا وهى ما يقرب من 70 قضية على مدار العام ونصف العام من التحضير والجلسات العامة والتى بلغت ما يقرب من 90 جلسة منهم 74 جلسة مفتوحة وحوالى 16 جلسة مغلقة.

وأوضح هشام عنانى أن هناك عملا مضنيا ومشاركة واسعة من الأحزاب السياسية، وكان هناك عنوان كبير أنه لا خطوط حمراء فى الحوار الوطنى، والحرية تتسع للجميع، حيث شارك الجميع فى الحوار وشاهدنا أن هناك أحزابا سياسية ظهرت إلى السطح واستطاعت أن تصل إلى المواطن المصرى.