جامعة المنصورة الجديدة تحدد موعد التقديم للفصل الدراسي الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة، مساء الجمعة، موافقة مجلس الجامعات الأهلية على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بجامعة المنصورة الجديدة والجامعات الخاصة والأهلية عن الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول وبنفس طريقة التقديم المباشر إلى الجامعات.

وقال بيان جامعة المنصورة الجديدة بمدينة المنصورة الجديدة محافظة الدقهلية، انه بداية من السبت الموافق 13 يناير 2024 سيتم تلقي طلبات التقديم ولمدة أسبوعين.

وأوضح بيان الجامعة أنه على الطلاب الراغبين في التقدم إلى جامعة المنصورة الجديدة على الأماكن المتاحة في كليتي المعاملات القانونية الدولية (كلية القانون) وكلية الأعمال فقط حيث لا يوجد أماكن في باقي الكليات، عليهم التوجه إلى مقر الجامعة في الفترة المحددة للتقديم بالأوراق والمستندات المطلوبة إلى إدارة شئون الطلاب في الفترة من 13 يناير2024 ولمدة أسبوعين.

ولفت البيان أن الحد الأدنى للقبول بالكليتين الحصول على نسبة 53% في شهادة الثانوية العامة، ونسبة 58% للشهادة الثانوية المعادلة.

كما أعلنت جامعة المنصورة الجديدة أنها ستفتح باب التحويلات للجامعة في جميع الكليات بدءً من 15 يوليو 2024 وحتى 15 أغسطس 2024 وفقا للضوابط والقواعد التي سيقرها مجلس الجامعات الأهلية.