الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذرت السلطات اليابانية، اليوم /السبت/، من مخاطر حدوث انزلاقات أرضية في الخليج 365 المتضررة من الزلزال الأخير؛ وذلك بسبب الهطول الغزير للأمطار.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن استمرار هطول الأمطار في مقاطعة “إيشيكاوا” وغيرها من الخليج 365 المحيطة على طول ساحل اليابان يفاقم مخاطر حدوث انهيارات أرضية؛ نظرا لتصدع الأرض بفعل الزلزال، مشيرة إلى أن أقل كمية من الأمطار قادرة على إحداث انزلاقات أرضية خطيرة.

وأشارت إلى أن الزلزال -الذي ضرب البلاد بداية العام الجديد بقوة 7 درجات على مقياس ريختر- تسبب في مقتل أكثر من مائة شخص ونزوح قرابة 31 ألفا آخرين إلى مراكز الإيواء.. فيما لا زالت السلطات ترصد نشاطا زلزاليا حادا بشبه جزيرة “نوتو” والمناطق المحيطة.