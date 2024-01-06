المقداد: بوحدتنا يمكن تحقيق النصر والوحوش الصهاينة سيستجدون وقف إطلاق النار

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب ​علي المقداد​، إلى أنّ "في كل حرب مآسٍ وشهداء ودماء، وأيضًا في كلّ حرب إنجازات، ومن أهمّ الإنجازات الّتي صنعها قائد "فيلق القدس" الرّاحل ​قاسم سليماني​، أنّه وحّد الأمّة العربيّة حين انتصر اليوم "طوفان الأقصى" على هذا الكيان الغاصب ببركة دماء الشّهداء. كانت القدس هاجس سليماني، وهمّه تحرير القدس ودحر الاحتلال".

ولفت، خلال ندوة سياسيّة أقامتها "لجان العمل في المخيّمات"، في مخيّم الجليل في بعلبك، لمناسبة الذّكرى السّنويّة الرّابعة لاغتيال سليماني، ودعمًا للشعب ال​فلسطين​ي في ​قطاع غزة​، إلى "أنّنا عندما نحيي ذكرى سليماني، فإنّما نحيي الأمل في قلوب المجاهدين وفي نفوس المقاومين، الأمل الّذي بدأ اليوم يكبر بعد "طوفان الأقصى".

ورأى المقداد أنّ "من إيجابيّات عمليّة "طوفان الأقصى" أنّها وحّدت المقاومة والمقاومين كلّهم، من ​سوريا​ إلى ​لبنان​ إلى ​العراق​ إلى ​اليمن​ وفلسطين، وهذه النّتيجة بوحدة المقاومة والمصير يخاف منها هذا العدو، وبإذن الله لا رجوع إلى الوراء إلى قبل 7 تشرين الأوّل الماضي".

وأكّد أنّ "بوحدتنا يمكن تحقيق النّصر، وهؤلاء الوحوش الصّهاينة المدعومين من أميركا، سيستجدون وقف إطلاق النّار، فقتلاهم بالآلاف، وهم لم يحقّقوا أيّ نصر سوى قتل الشّيوخ والنّساء والأطفال وتدمير المساجد والكنائس والمستشفيات"، مشدّدًا على "أنّنا لن نتخلّى ولو للحظة عن القيام بواجباتنا، ومن نتائج عمليّة "طوفان الأقصى" أنّها أظهرت من هو مع ​القضية الفلسطينية​ ومن هو ضدّها".