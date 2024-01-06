أكّد كاهن رعية كنيسة القديس كريكور المنوّر في زحلة حيّ الميدان الأب يزغيل سلوميان، أنّ "الميلاد هو عيد المحبة والمسامحة وتجديد الإيمان والرجاء والأمل".
جاء ذلك خلال الاحتفل بقداس عيد الميلاد المجيد لدى الأرمن الارثوذكس، في حضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان وأبناء الرعية وحشد من المؤمنين.
وبعد القداس، تبادل بوشكيان التهاني بالعيد مع الحاضرين، معلناً أمامهم أن "السنة الجديدة لا بدّ أن تحمل تطورات وتغيّرات ايجابية على لبنان، تنعكس خيراً على اللبنانيين".
كانت هذه تفاصيل خبر الأب سلوميان بقداس عيد الميلاد بكنيسة القديس كريكور المنوّر في زحلة: الميلاد هو عيد المحبة والأمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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