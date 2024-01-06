كاتدرائية سيّدة العرب في البحرين أعلنت عن إقامة إحتفالية عيد سيدة العرب في 12 كانون الثاني

أعلنت كاتدرائية سيّدة العرب في البحرين، عن إحتفالها القادم، "احتفالية سيدة العرب، شفيعة النيابة الرسولية، التي سيُحتفل بها يوم الجمعة 12 كانون الثاني 2024".

ولفتت إلى أنّه "قبل الإحتفال بالقداس، ستقام تساعية الصلاة لمدة تسعة أيام المتواصلة، تبدأ التساعية إعتبارا من يوم الأربعاء، 3 كانون الثاني كل يوم مساء".

وأوضحت الكاتدرائية أنّ "احتفالية سيّدة العرب تعني أيضًا الاحتفال بالوحدة والإيمان والتآلف الذي يجمع المؤمنين على مختلف جنسياتهم ولغاتهم"، حيث "سيترأس القداس الإحتفالي النائب الرسولي لشمال شبه الجزيرة العربية المطران الدو بيراردي".

وذكرت أنّه "سيقام خلال يوم العيد "نشاط اليوم العائلي" في باحة الكاتدرائية، سيتضمن العديد من النشاطات مثل العروض الثقافية والموسيقية والألعاب الترفيهية، والتي ستبدأ عند الساعة 8 صباحًا لتستمر طوال اليوم"، موضحة أنّ "الجميع مدعو للانضمام إلى هذه المناسبة السعيدة لاحتفالنا بعيد شفيعتنا سيدة العرب، حيث تعيش تقاليدنا وتعزز إيماننا ونفرح معا في روح الوحدة والتآلف في هذه المناسبة الجميلة".