رئيس "زراعة الشيوخ": مشروعات الهيدروجين الأخضر فرصة لزيادة حجم الاستثمارات

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القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، على أهمية قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، المقدم من الحكومة ووافق عليه مجلس النواب مؤخرا، مشيرا إلي أنه خطوة كبيرة داعمة لقطاع الاستثمار لاسيما فى هذا المجال الجديد الذى يتجه إليه العالم حاليا.

وقال الجبلي: من المتوقع أن تكون مصر واحدة من أكبر 10 منتجين للهيدروجين الأخضر في العالم، وذلك وفقا لتقرير أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، مؤخرا، وهو ما يتطلب منا تقديم كافة أشكال الدعم والتشجيع لمثل هذه المشروعات التى يمكنها أن تساعد البلاد في مواجهة تحدياتها الاقتصادية.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر فرصة كبيرة لمصر لتجعلها تتصدر العالم والمنطقة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، خاصة بسبب موقعها الجغرافي وامتلاكها كافة الموارد الطبيعية التى تؤهلها لذلك مثل مناخها المتميز بطاقة الشمس والرياح لإنتاج الطاقة الكهربائية المستخدمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر من المياه.

وتابع الجبلي: تلك الطاقة الجديدة، يمكنها أن تساعد البلاد في تخفيف الضغط علي أشكال الطاقة البترولية، بالإضافة إلي زيادة حجم التصدير باعتبارها مركز إقليميا ودوليا للهيدروجين الأخضر.

وأوضح أن التوسع في إنتاج تلك الطاقة البديلة يمكنه مساعدة باقى القطاعات الأخرى كالصناعة والزراعة والتجارة والنقل في تقليل تكاليف الإنتاج، وبالتالي زيادة فرص المنافسة العالمية وزيادة حجم الإنتاج المحلى، مستشهدا بالمصانع والآلات الزراعية التى تستهلك كميات كبيرة من الوقود وينبعث منها كميات الكربون التى تؤثر سلبيا علي المناخ.

وأضاف: مشروع القانون فرصة قوية لتشجيع وجذب استثمارات عالمية كبيرة لمصر وتوفير فرص عمل وزيادة حجم التصدير، متابعا،: لدينا تجارب ناجحة في ذلك النوع من الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما سيكون ذلك القانون مكملا لما بذلته الدولة من جهود في توقيع اتفاقيات دولية بشأن إنشاء مشروعات الهيدروجين الأخضر خلال استضافتها قمة المناخ العام الماضي بقيمة 85 مليار دولار.