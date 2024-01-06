ميسان.. ثور هائج يهاجم مواطنين ويوقع إصابتين إحداها لامرأة حامل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهر مقطع مصور، جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثور هائج وهو يهاجم المواطنين في السوق الكبير بمحافظة ميسان.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع