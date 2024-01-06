فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، اليوم السبت، فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة 2024.

وأوضحت النقابة أن لجنة الإشراف على الانتخابات برئاسة المهندس صلاح حامد، رئيس اللجنة ستبدأ تلقي طلبات الترشح، إعتبارا من يوم الإثنين 8 يناير 2024 وحتى يوم الجمعة 23 يناير 2024 من الساعه العاشرة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء بمقر النقابة بالشاطبي، فيما تنطلق الانتخابات في 23 فبراير المقبل.

وتجرى انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية على 7 مقاعد لعضوية المجلس تتمثل في "3 بشعبة كهرباء، 1 ميكانيكا، 1 مدني، 1 عمارة ، 1 غزل ونسيج أو بترول وتعدين."

كما تتلقى اللجنة المشرفة على الانتخابات طلبات الترشح على مستوى الشعب الهندسية بالنقابة العامة للمهندسين بمختلف المقاعد حيث يفتح باب الترشح لعدد 5 مقاعد فوق السن ومقعدين تحت السن بشعب العمارة ومدني وميكانيكا وكهرباء ، مقابل 3 مقاعد فوق السن ومقعدين تحت السن بشعب "كيمياء، نووي، غزل و نسيج، بترول وتعدين".