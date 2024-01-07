بوتين التقى عائلات العسكريين الروس الذين يقاتلون في أوكرانيا: رجالنا يدافعون عن مصالح بلادنا

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع عائلات العسكريين الروس الذين يقاتلون في أوكرانيا، ضرورة تقديم الدعم لعائلات جميع المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك".

وخلال لقائه مع عائلات العسكريين الروس عشية عيد الميلاد، قال بوتين: "كما تعلمون، فإنّ هناك العديد من رجالنا الشجعان والأبطال مقاتلي روسيا، يدافعون والسلاح في أيديهم عن مصالح بلادنا في هذه اللحظة خلال العيد، ولذلك أود أولًا وقبل كل شيء أن نهنئ معًا جميع هؤلاء بهذا العيد".

وأشار إلى "أنني أود أن يكون لقاؤنا هذا إشارة واضحة ومفهومة لجميع زملائي في جميع أنحاء أراضي روسيا الشاسعة، وعلى كافة المستويات للتأكد من أنهم متواجدون دائمًا وفي كل مكان بجانبكم".

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أعلن أن بوتين، التقى عشية عيد الميلاد، بعائلات العسكريين الروس في مقر إقامته بضواحي موسكو.