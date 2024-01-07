ترامب يؤكد أنه سيفوز بالانتخابات الرئاسية ويصف بايدن بأنه "أسوأ" رئيس أميركي

شدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال جولة السبت في ولاية آيوا حيث يشارك في تجمّعين في الذكرى الثالثة لاقتحام الكابيتول في واشنطن، على أنه "سيفوز" بالانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني، واصفا الرئيس جو بايدن بأنه "أسوأ" رئيس للولايات المتحدة.

وسيواجه الجمهوري الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني 2025 رغم توجيه أربعة اتهامات قضائية إليه على المستوى الفدرالي، حكم الناخبين عليه في غضون ثمانية أيام للمرة الأولى منذ مغادرته البيت الأبيض في 20 كانون الثاني 2021 في أجواء صاخبة.

ومن دون أن يتفوه بكلمة بشأن هجوم أنصاره على الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021، وصل ترامب الجمعة إلى ولاية آيوا حيث ألقى كلمة في تجمّع انتخابي في مدينة نيوتن ثمّ يلقي خطابا في مدرسة في مدينة كلينتون على الحدود مع ولاية إيلينوي.

ووصف ترامب بايدن بأنه الرئيس "الأسوأ" في تاريخ الولايات المتحدة، آسفا لأن الولايات المتحدة، القوة الرائدة في العالم، باتت "في تراجع".