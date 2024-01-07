بوليتيكو: البنتاغون لم يبلغ كبار المسؤولين بالبيت الأبيض بدخول وزير الدفاع المستشفى إلا بعد 3 أيام

كشفت صحيفة "بوليتيكو" بأن وزارة الدفاع الأميركية أخفت عن البيت الأبيض لمدة 3 أيام معلومات حول دخول وزير الدفاع لويد أوستن إلى المستشفى.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأميركية أن ممثلي البيت الأبيض لم يكونوا على علم بدخول وزير الدفاع إلى المستشفى، رغم أنه دخل المستشفى في الأول من كانون الثاني، فقط تم إعلام البيت الأبيض يوم الخميس، ما "شكل صدمة للإدارة العليا، بما في ذلك مساعد الرئيس الأميركي للأمن القومي جيك سوليفان".

واكد أحد المسؤولين انه "لم يكن من المفترض أن يحدث الأمر بهذه الطريقة". وأضاف مصدر آخر أن "جزءا كبيرا جدا من القيادة لم يكن على علم بهذا الأمر".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في البنتاغون أن حتى كبار المسؤولين العسكريين الأميركيين لم يكونوا على علم بحالة أوستن حتى صدور البيان الرسمي للخدمة الصحفية يوم الجمعة.

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، يوم السبت، أن التأخير في الإبلاغ عن ذلك يعود لعدة أسباب، مضيفا أنه "مع تطور الوضع، كان علينا أن نأخذ في الاعتبار عدة عوامل، بما في ذلك المسائل الطبية والسرية".