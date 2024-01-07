الصحة الفلسطينية: 6 قتلى في قصف إسرائيلي على جنين

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط 6 قتلى في قصف إسرائيلي على جنين في الضفة الغربية. وفي وقت سابق، أفادت قناة "الجزيرة"، بأنّ القوات الإسرائيليّة تبدأ اقتحام مدينة جنين شمالي الضفة الغربية. وتتواصل اقتحامات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية واعتقالاته للفلسطينيين، حيث تزداد هذه الهجمات تزامنًا مع الحرب على قطاع غزة، والمتواصلة منذ 7 تشرين الأول.

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