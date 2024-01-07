الجيش الأوكراني يعلن عن حصيلة خسائر الجيش الروسي خلال عامين من الحرب

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجيش الأوكراني اليوم، الأحد، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 364 ألفا و730 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من عام 2022، وذلك بعد مقتل 860 جنديا أمس.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية ، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، "أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و22 دبابة، و11 ألفا و180 من المركبات المدرعة، و8 آلاف و653 من النظم المدفعية، و951 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و637 من أنظمة الدفاع الجوي، و329 طائرة مقاتلة، و324 مروحية، و23 سفينة حربية، فضلا عن 11 ألفا و523 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 1327 من المعدات الخاصة و6 آلاف و811 طائرة مسيرة، وإسقاط 1786 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

فيما كشفت القوات الجوية الأوكرانية أنه في الساعات الأولى من اليوم الأحد، أطلق الروس 28 طائرة بدون طيار من طراز شاهد-136/131 انتحارية على أوكرانيا من منطقة بريمورسكو-أختارسك وثلاثة صواريخ أرض جو من طراز إس-300 من الجزء المحتل من منطقة دونيتسك، معظمها يستهدف الأجزاء الجنوبية والشرقية من أوكرانيا.

وكشفت وكالة انباء الشرق الأوسط عن بيان القوات الأوكرانية القول: "نجحت قواتنا في تدمير 21 طائرة بدون طيار معادية، حيث شاركت وحدات الدفاع الجوي ومجموعات الإطفاء المتنقلة في صد ضربات الطائرات بدون طيار".

وقد تم تفعيل الدفاعات الجوية في مناطق زابورويجيت وميكوليف وأوديسا ودنيبروبتروفسك وكيروفوهراد وفينيتسا وتشيركاسي.